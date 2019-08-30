فنان كان يتعاطى المخدرات و"وصفة" مصطفى فهمي لمحاربة الاكتئاب.. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

شهد الأسبوع الماضي عددًا كبيرًا من تصريحات نجوم الفن التي انقسمت بين أمور تتعلق بأعمالهم ومشوارهم الفني، وأخرى متعلقة بحياتهم الشخصية، أدلوا بها في حوارات أُجريت معهم ببرامج تليفزيونية أو إذاعية، منها "أحمد حلمي يتحدث عن (خيال مآتة)، وأحمد صلاح حسني يكشف المخاطر التي تعرض لها أثناء تصوير (الممر)، وأحمد عبدالعزيز يجيب هل تضايقه الكوميكس المنتشرة له على السوشيال ميديا"، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

أحمد حلمي

تحدث الفنان أحمد حلمي للمرة الأولى عن فيلمه "خيال مآتة" والذي تم طرحه بالسينمات في موسم عيد الأضحى، وذلك عبر برنامج "The insider" على تليفزيون دبي.

وقال حلمي "الفيلم تجربة مختلفة جديدة ودايما المختلف مرعب، لأنه مش متقاس قبل كده على الناس، وأنا بحب أخوض التجارب الجديدة ودايما يظل المختلف في صندوق مستخبي لحد ما يظهر للناس والحمد لله تقولي الجديد حلو وعجبهم".

وتعليقًا على ما كتبه قبل عرض الفيلم على "انستجرام" بأنه يشعر بالخوف وأن "ركبه بتخبط في بعض كلما اقترب العيد"، أشار "لسه ركبي بتخبط في بعضها، ويارب تفضل على طول، ده مقياس جيد ان الواحد لسه بيخاف، لو مخفتيش هيكون مش بيفرق معاكي، الخوف صحي وببقى خايف غصب عني".

ووصف حلمي فيلمه الأخير بالصعب جدًا، مؤكدًا أنه يقدم أكثر من شخصية وأصعبهم "العجوز" الذي يبلغ عمره 80 عامًا، فبعيدًا عن التمثيل كان يرهقه التحضير له على مستوى المكياج، وتابع "تغيير الصوت نفحات بتيجي من عند ربنا بقعد أجرب الصوت لحد ما أوصل لصوت مصدقه، وأقول بيه جمل معينة كل ما يقرب مني واحس إنه حقيقي بقول هو ده".

أحمد عبدالعزيز

على برنامج "مساء دي إم سي"، حل الفنان أحمد عبد العزيز، وأكد أنه لا يشعر بالاستياء بسبب "الكوميكس" المنتشرة عبر "السوشيال ميديا"، والتي يستعين فيها رواد هذه المواقع بصور من أعماله.

وأعرب عن سعادته بها، لافتا أنها دليل على أن المصريين يتذكرون أدواره بشكل جيد، قائلا: "أنا بفرح بيها جدا، وبتديني دليل على تأثير هذه الشخصية على الناس، إحنا في مصر والمصريين دمهم خفيف، لو ملاقيناش حاجة نقول عليها نكت هنكت على نفسنا".

أحمد صلاح حسني

كشف الفنان أحمد صلاح حسني عن المخاطر التي تعرض لها فريق عمل فيلم "الممر"، وقال لـ"صاحبة السعادة" إنه شعر بالفخر والسعادة لدى مشاهدته فيلم "الممر" الذي شارك فيه مع عدد كبير من الفنانين ومن إخراج شريف عرفة.

وأضاف حسني "دوري في فيلم الممر كان صعبًا، وتعرضنا لمخاطر كثيرة أثناء التصوير بسبب استخدام السلاح، في مرة كنت هطيَّر عين أحمد عز، بسبب الشظايا والتي كانت ستدخل في عيني أيضًا، إلى جانب التصوير في أماكن غير ممهدة الأمر الذي كان يصيب البعض بكسور".

مصطفى فهمي

قال الفنان مصطفى فهمي إنه يحرص دومًا على الابتعاد عن الاكتئاب من خلال ممارسة الرياضة، خصوصًا رياضة التنس والسباحة، للتخلص من أي طاقة سلبية.

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وأضاف فهمي، خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، أنه يحب النهار أكثر من الليل ويفضّل الجلوس أمام البحر للتأمل للاستمتاع بجو منعش بعيدًا عن التلوث، لافتًا إلى أن سر احتفاظه برشاقته يعتمد على ممارسة الرياضة والابتعاد عن الأكلات الثقيلة.

أحمد مجدي

استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" الفنان الشاب أحمد مجدي، والذي كشف عن تعاطيه للمخدرات فترة المراهقة.

وقال "في تانية ثانوي انتقلت من مدرسة لأخرى، وكنت عايز ابقى صايع وليا حضور في مدرستي الجديدة، لإن ده مكنش متحقق في مدرستي الأولى كنت ضايع تمامًا كنت فاشل جدًا وبشرب مخدرات وبسرق أبويا".

وتابع "كانت مرحلة سيئة جدا وحصل مواجهة بيني وبين أسرتي لما تم اكتشاف اني مش بروح الدروس وبعمل بالفلوس حاجات تانية فكان لازم اقف".

بشرى

قالت الفنانة بشرى، مدير العمليات بمهرجان الجونة السينمائي، إن 39 دولة من المنتظر أن تشارك في الدورة الثالثة للمهرجان لهذا العام، والذي سينطلق في الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر المقبل تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".

وأضافت بشرى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" أن شعار "الجونة السينمائي" يرتبط بالهدف الذي قام على أساسه المهرجان بالاهتمام بالإنسانية لخلق جسور من التواصل وحالة من السلام وعلاقات جيدة بين الدول وبعضها مع بعض.

وأشارت إلى تقدم 133 مشروعًا لشباب السينمائيين إلى الجونة السينمائي بحثًا عن دعم مادي ومعنوي، ولتفعيل دور المهرجان في خلق فرص حقيقية لزيادة الإنتاج السينمائي في مصر.

نجلاء بدر

استضافت المذيعة إنجي علي في برنامجها "أسرار المشاهير"، الفنانة نجلاء بدر، والتي تحدثت عن ظهور نوعية مستجدة من الشهرة، تتعلق بمن يجيدون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الوصول للجمهور.

وقالت "مشاهير السوشيال ميديا موجودين في العالم كله مش في مصر بس، هي نوع من أنواع الشهرة المستجدة، ونجاحهم لا يُنسب لأعمالهم أو لنفسهم بننسبه لتواجده على مواقع التواصل، بس ده مش مضايقني يمكن احنا الأبطأ في استخدامها والمفروض نواكب اللي بيحصل في العالم كله".