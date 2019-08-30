محمد رمضان يهنئ زوجته بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ الفنان محمد رمضان زوجته نسرين عبدالفتاح بعيد ميلادها، الموافق اليوم 30 أغسطس الجاري.
ونشر رمضان صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنتي طيبة حياتي، 30 أغسطس".
جدير بالذكر أن في ديسمبر عام 2012، أعلن محمد رمضان زواجه من نسرين السيد عبدالفتاح، وأنجب منها علي وكنز.
محمد رمضان أحيا مؤخرًا حفلًا في الساحل الشمالي، قدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه الخاصة، والحفل من إخراج تامر كرم.
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