كريم قاسم لـ"الخليج 365": الجمهور سيجد نفسه في "أوقات فراغ 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان كريم قاسم، إن الجزء الثاني من فيلم "أوقات فراغ" في مراحله الأخيرة من كتابة السيناريو حاليًا، استعدادًا لانطلاق تصويره قريبًا.

وعن الجديد الذي سيراه الجمهور في الجزء الثاني من فيلم شاهد جزئه الأول قبل أكثر من 10 سنوات، أوضح في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "سنرى الشخصيات بعد 12 سنة كيف تغيرت حياتهم، وما هي الصراعات والتحديات الجديدة التي يعيشها كل منهم سواء في العمل أو الزواج".

وأضاف "عندما عُرض (أوقات فراغ) في 2006 كان يخاطب سن بعينه ويتحدث عن مشاكلهم، ونأمل أن يكون الجزء الثاني ناقلًا أيضًا لمشاكل ذلك الجيل بعدما مرت السنوات واختلفت حياتهم واحتياجاتهم ومشاكلهم، ومن سيشاهد الفيلم سواء كان متزوجًا ولديه أبناء أو منفصلًا أو مُقبل على الزواج سيجد نفسه".

الجزء الأول من "أوقات فراغ" قصة وسيناريو وحوار عمر جمال، بطولة أحمد حاتم، كريم قاسم، عمرو عابد، راندا البحيري، إخراج محمد مصطفى.