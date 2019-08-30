تراند اليوم : شاهد.. مصرع فنانة شهيرة ألقت بنفسها من شرفة الشقة...

لقيت فنانة هندية مصرعها بعدما ألقت بنفسها من الطابق الثالث في عقار سكنها بمنطقة أوشيوارا في مدينة مومباي الهندية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتوفية الممثلة بيرل بونجابي في العشرينيات من عمرها، انتحرت بإلقاء نفسها من الطابق الثالث، مما أسفر عن إصابتها بكسور متفرقة فارقت على إثرها الحياة.

وأفادت الشرطة المحلية بأن بونجابي كانت مضطربة عقليا، وكثيرا ما كانت تتشاجر مع والدتها، كما أضافت التقارير أنه سبق وحاولت الانتحار مرتين، ولكن تم إنقاذها. وفقا لموقع "الهند اليوم".

وفتحت السلطات المختصة تحقيقا شاملا بالحادث، لمعرفة الكثير من ملابسات القضية.