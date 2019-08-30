فيديو: نور الغندور تجيب على سؤال حول زواجها من مهند بغنج

جاء رد فعل نور الغندور على تقارير علاقتها العاطفية بالنجم السعودي مهند الحمدي، مفاجئاً للجمهور بعد أن قطعت صمتها وقررت أخيراً التعليق على التسريبات التي تلمح لخطوبتهما بشكل سري.

وقالت نور الغندور في تصريحات جديدة لها: “خليهم كده.. ماني رادة.. ما هقول.. خليهم يقولون ما يقولون.. الجمهور الذين يقولون عن وجود أخبار متداولة عن زواجي من مهند”، ثم دخلت في نوبة من الضحك. وفوجئ الجمهور برد فعل النجمة المصرية المقيمة في الكويت، حيث أنها لم تسارع بالنفي كما فعل مهند الحمدي، وإنما اكتفت بزيادة الغموض بعدم التصريح بشكل رسمي عن طبيعة العلاقة بينهما، وهو ما زاد حيرة محبيها الذين انقسموا إلى فريقين.. أحدهما ما زال مقتنعاً بأن النجمين يعيشان قصة حب سرية منذ بداية عملهما معاً العام الماضي خلال تصوير مسلسل “دفعة القاهرة”. أما الفريق الثاني، فهو مقتنع أن كل ما أثير حول تلك العلاقة ما هو إلا نوع من الدعاية لمسلسلهما الجديد “جمان” الذي انطلق تصويره مؤخراً، وهو من تأليف علياء الكاظمي وإخراج خالد جمال، حيث ظن الكثيرون أنهما يعيشان قصة حب، مؤكدين أن الصداقة والتفاهم بينهما في الكواليس ليسا دليلين على وجود علاقة عاطفية بينهما. الجدير بالذكر ان مهند الحمدي أكد مؤخراً انه لا ينوي الزواج قريباً لأن الاستقرار أمر صعب تحقيقه حالياً بالنسبة له، معترفاً أنه كان يعيش قصة حب من فترة طويلة ولكن لم يحدث نصيب، ومعبراً عن أمنيته في أن يعثر على نصفه الآخر.