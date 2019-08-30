مدحت العدل عن أبطال "سينما مصر": المواهب لاتنضب

أشاد السيناريست مدحت العدل بالعرض المسرحي "سينما مصر"، للمخرج خالد جلال، الذي شارك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ12، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".
فكتب العدل عبر حسابه: "إذهبوا وإستمتعوا كما فعلت مع العرض الرائع سينما مصر في مركز الإبداع لدائم الإبداع
يذكر أن العرض المسرحي "سينما مصر"، بطولة غادة طلعت، إيمان غنيم، غادة طلعت ، مرو كمال بدير، بسمة ماهر، رباب القعيد، مايا ماهر، ريهام الشنواني، شيماء عباس، محمد عبده، هالة مرزوق، أحمد فوزي، مروة عيد، باهر النويهي، نورهان المرحومي، نيهال فهمي، حسن عبدالله، ريهام محيي، زياد زعتر، محمد عربي، أمل إميل، أشعار عماد عبدالمحسن ، ألحان منار الشاذلي، رؤية و إخراج خالد جلال، و من إنتاج صندوق التنمية الثقافية.
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