"بتآمن بالصدفة" لكارول سماحة تحقق نصف مليون مشاهدة

حققت أحدث أغاني المطربة اللبنانية كارول سماحة "بتآمن بالصدفة"، 587,286 ألف مشاهدة، بعد مرور خمس أيام علي طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلي أن الأغنية من فيلمها الجديد "بالصدفة"، كلمات وألحان مروان خوري، توزيع وميكساج داني خوري، إخراج باسم كريستو.
يذكر أن فيلم "بالصدفة"، بطولة كارول
ومن المقرر طرحه صالات بدور العرض اللبنانية ابتداءً من 26 سبتمبر المقبل.
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