بعد مرور 15 عامًا.. الملحن وليد سعد يحتفل بنجاح ألبوم "حب"

احتفل الملحن وليد سعد بمرور خمسة عشر عامًا على طرح أول ألبومات الفنان تامر حسني "حب"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".



نشر سعد البوستر الرسمي للألبوم، وعلق قائلًا:"مر 15 سنة علي

طرح البوم حب مبروك يا تامر ومن نجاح لنجاح دايما يارب"، حيث طرح تامر الألبوم في عام 2004، وصور منه أغنية واحدة علي طريقة الفيديو كليب وهي "قرب حبيبي".





جدير بالذكر أن ألبوم "حب"، كان يضم 12 أغنية، وهي "فرصة أخيرة، أنت حياتي، أنت نسيتي نفسك، أوصفهالك، حب، حرقة دم، قرب حبيبي، قولي بحبك، لسه بحبك، لما بتكون بعيد، محتاجلك يا أمي، يانا يانا"، من إنتاج شركة فري ميوزيك.