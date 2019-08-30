الليلة.. نوال الكويتية والجوهر يلتقيان الجمهور السعودي ضمن موسم السودة

تلتقي المطربة الكبيرة نوال الكويتية، والمطرب عبادي الجوهر، الليلة، بالجمهور السعودي من خلال حفل غنائي ضخم، يحييه النجوم علي خشبة مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة بأبها، ضمن فعاليات موسم السودة.
خلال الحفل بأجمل أغانيها التي يعشقها الجمهور وتشعلهم حماسًا، منها "مابي أكون الصح، قسم وسمعني، أنا انتي، سعودي، وينك إنت، قضي عمري، وغيرها".
ومن المقرر أن تشدو نوال الكويتية
الغنائية المتميزة، منها "المزهرية، خلاص ارجع، صمت الطريق، لو تعرفين، قالوا ترى، لا سفر، يا شوق، فى بعدك، تبى تعرف فى قلبى، وش مكانك".
كما يقدم الجوهر باقة من أعماله
يذكر أن آخر أعمال نوال الكويتية أغنية "قسم وسمعني"، التي طرحتها قبل ثلاث أسابيع عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، كلمات فيصل السديري، ألحان سهم.
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