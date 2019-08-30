شاهد.. نانسي عجرم تهنئ جمهورها بالعام الهجري الجديد

حرصت المطربة اللبنانية نانسي عجرم علي تهنئة جمهورها بحلول العام الهجري الجديد، متمنية لهم عام سعيد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".



فكتبت نانسي عبر حسابها: "سنة هجرية سعيدة عليكن جميعًا وتحققوا فيها أحلامكن وأمنياتكن يا رب"، وتلقت نانسي في المقابل الكثير من التعليقات

التي تهنئها وتتمني لها السعادة والنجاح.







جدير بالذكر أن نانسي عجرم في زيارة لمصر حاليًا، برفقة ابنتها أيلا، من أجل المشاركة في احتفالية خاصة بإحدى شركات مستحضرات التجميل، والتي تقام الليلة.

