نانسي عجرم بإطلالة ساحرة في القاهرة وتسرق الأنظار مع ابنتها “إيلا”

متابعة بتجـــــــــــرد: حضرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الإحتفالية التي أقامتها ماركة معطر الأجواء الشهيرة Glade بمدينة كايرو فستيفال سيتي مول في القاهرة.

تألقت نانسي خلال الإحتفالية بجمبسوت مميّز بتصميمه من اللونين الأبيض والأسود، فبدت كعادتها بكامل جمالها وأناقتها، ورافقتها ابنتها الصغيرة “إيلا” فجمعتهما لحظات عفوية مميّزة أمام الحاضرين وعدسات الكاميرات.

وشاركت نانسي عجرم الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة من الإحتفالية، حصدت عشرات آلاف علامات الإعجاب والتعليقات التي أثنى فيها متابعوها على إطلالتها الساحرة.

على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، وأعلنت منذ أيام أنها ستطلق أوّل أغنية منه في الفترة القريبة المقبلة.