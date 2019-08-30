مايا دياب فاتنة في أحدث إطلالة لها – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: خطفت النجمة اللبنانية مايا دياب أنظار متابعيها بعدما ظهرت بإطلالة جديدة، مميّزة وغير مألوفة كعادتها.

ولفتت الأنظار بلون الأحمر الذي اختارته لأحمر شفاهها، كما وضعت عمامة حمراء على رأسها، كما بأكسسواراتها.

تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب طرحت مؤخرًا أغنية “يابا يابا” باللهجة الصعيدية المصرية، من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودي منير أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج كريستال يونس.