شيرين عبد الوهاب غائبة و”مختفية” منذ أكثر من شهر

متابعة بتجــــــــــرد: لا تزال النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب غائبة وشبه “مختفية” عن حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت نشرت المنشور الأخير لها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” منذ أكثر من أسبوعين وهو “البرومو” الخاص بأغنية جديدة طرحتها بعنوان “الحب خدعة”.

أمّا الظهور الأخير لها على “إنستغرام” ومواقع التواصل الأخرى في صورة ظهرت فيها مع زوجها الفنان حسام حبيب، فكان في 10 تمّوز الماضي، أي منذ شهر ونصف الشهر.

وانتشرت أقاويل وأخبار تفيد بأنّ عبد الوهاب حامل بطفلها الأوّل من زوجها حسام، ولذلك ابتعدت عن الظهور الإعلامي. إلا أن لم تردّ على هذه الأخبار لا بالنفي ولا بالتأكيد.