شكيل أونيل العملاق يقود سيارة صغيرة جداً في نيويورك ويثير الجدل

متابعة بتجـــــــــــرد: شوهد نجم كرة السلة الأميركي شاكيل أونيل في مدينة نيويورك، وهو يحاول المغادرة بكل هدوء من حدث ما كان يحضره، لكن بطل الدوري الأميركي للمحترفين لفت انتباه الجميع بسبب اختياره لنوع السيارة التي يقودها.

فقد التقط أحد المارة فيديو لـ”شاك” الذي يبلغ طوله 2.16 متر، يظهر فيه وهو يحاول الدخول الى داخل سيارة smart الصغيرة للغاية والتي تتّسع فقط لشخصين، بصعوبة كبيرة لضيق المساحة.

ويمكن سماع صوت أحد المارة في خلفية المقطع وهو يقول: “هذه سيارتك؟ هل تمزح معي… هذه هي السيارة التي تقودها في مدينة نيويورك؟ هذا جنون”.