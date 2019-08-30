فيرجيل فان دايك.. الأفضل

متابعة بتجـــــــــرد: توج المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، وحصل فان دايك على 305 نقاط في مجموع التصويت أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة في المرتبة الثانية بمجموع 207 نقاط، بينما حل البرتغالي كريستيانو رونالدو في المرتبة الثالثة بمجموع 74 نقطة.

كما حصل فان دايك على جائزة أفضل مدافع في دوري الأبطال بعدما قدم أداء دافعياً صلباً مع ليفربول الإنكليزي بطل الموسم الماضي.