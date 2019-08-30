حذف إسم مايكل جاكسون من جائزة عالمية!

متابعة بتجــــــــرد: حذفت شبكة MTV الأميركية اسم نجم البوب مايكل جاكسون من جائزة Video Vanguard Award التي تقدم خلال حفل جوائز MTV الموسيقي لهذا العام. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الفيلم الوثائقي “Leaving Neverland”، إذ ادعى شخصان أن مايكل أقام علاقة معهما عندما كانا طفلين.

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