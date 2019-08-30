شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست أيمن سلامة يكشف تفاصيل عمل مسرحى جديد يعرض على القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق السيناريست أيمن سلامة مع الفنان أحمد شاكرعبداللطيف مدير المسرح القومى على تقديم عمل مسرحي يقام خلال الفترة المقبلة وحاليا فى مرحلة اختيار فريق العمل، ولم يستقر على اسمه حتى الآن ويراهن عليه بقوة خاصة أنه من عشاق المسرح ويعتبره بيته الأول كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وعلق الكاتب أيمن سلامة على على كونه عضو لجنة تحكيم بالمهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الثانية عشر بالمسابقة الثانية، التى تضم المسرحيات التى تنتجها المؤسسات والأفراد كنشاط فنى، قائلا : إنها فرصة عظيمة بوجوده فى هذا المنصب خاصة أنه يعتبر المسرح بيته حيث أنه تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية بقسم الدراما والنقد وكان الأول على دفعته بامتياز وحصل على دبلوم الدراسات العليا فى المعهد العالى للفنون المسرحية .

يذكر أن أيمن سلامة شارك فى كتابة العديد من الأعمال الإذاعية والتليفزيونية، والمسرحية ومن أبرزها مسلسل "ليالى" بطولة زينة ومسلسل "قضية صفية" بطولة مى عزالدين، ومسلسل "امرأة فى ورطة" بطولة إلهام شاهين وفى الاذاعة كتب "أيام جميلة" بطولة سمية الخشاب و"شموس النصر" بطولة يحيى الفخرانى، وآخر أعماله كانت مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا.