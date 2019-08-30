شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل السيد بدير.. اعرف الوجه الآخر للفنان والمؤلف الكوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الجمعة ذكرى وفاة القدير السيد بدير، فهو ممثل وكاتب ومخرج ومسرحى، وقد ولد فى أبو شقوق مركز كفر صقر، محافظة الشرقية مصر، كانت أول أعماله فى السينما فيلم "وحيدة"، ثم "السوق السوداء"، فى العام التالى ثم "الماضى المجهول"، و"النائب العام".

توالت بعد ذلك أعمال السيد بدير، إلا أن شهرته الحقيقية تحققت عند قيامه بدور عبد الموجود ابن عبد الرحيم كبير الرحيمية قبلى فى فيلم "لسانك حصانك"، فقد قدمه بخفة ظله التى ميزته، وقام بطولة الفيلم كل من شادية، كارم محمود، سعاد مكاوى، عزيز عثمان، ثلاثى كبير الرحيميه، أغانى فتحى قورة، تأليف وحوار عباس كامل، سيناريو وإخراج عباس كامل.

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كان آخر أفلامه كمخرج فيلم أرملة فى ليلة الزفاف فى عام 1974 واستمر بعد ذلك فى الكتابة للسينما وكان آخر أفلامه ككاتب هو فيلم السلخانة فى عام 1982.