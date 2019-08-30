شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. محمد عدوية يتألق فى حفله الأول بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم محمد عدوية حفلا غنائيا فى مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان سوق عكاظ قدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه وأغانى والده التى تفاعل معها جمهوره هناك، ومنها "يا بنت السلطان وزحمة يا دنيا زحمة والطيب أحسن ودى اللى خداتنى منى وتقدر تطير من غير جناحات وأنا تاجك وسلطانك وست البنات وغيرها".









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وقال عدوية انه سعيد بهذا الحفل واستقبال الجمهور السعودى له على أفضل مستوى ويتمنى المشاركة بالغناء مرة أخرى هناك.

وأحيا "عدوية"، حفلا غنائيا مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، والذى يقام حاليا تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وقدم من خلاله عدد كبير من أغانيه وسط تفاعل كبيرمن جمهوره وبدأها بأغنية "واحد عاوزة تقربله" وبعدها قدم عدد كبير من الأغاني منها "حبيبي فين ماتكون" و"مش فارقة معايا" ويسلم عليا"و" سيبي روحك وارقصي" و"الطيب أحسن"و"أنا راجع بليل" و" ولاكان الحب عمره باختيارنا" و" بقالو كام يوم" و"ست البنات".

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، الذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم الشاعر أيمن عزوالملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر، وغيرهم.