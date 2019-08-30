شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحيى حفلا غنائيا فى لبنان اليوم...اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم اللبنانى راغب علامة مساء اليوم الجمعة، حفلا غنائيا فى لبنان بقرية غوسطا، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية على هامش حفلات موسم الصيف.

ومن المقرر أن يقدم راغب علامة خلال الحفل باقى متميزة من أغنياته التى حققت نجاحا خلال مشواره الغنائى منها، "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالي"، و"نسينى الدنيا".

وطرح راغب علامة مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "صدفة"عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية نظرًا لتألق راغب القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها.