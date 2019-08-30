داعية كويتي يثير الجدل ببحثه عن عبد لعتق رقبته!

كتب امير فتحي في الجمعة 30 أغسطس 2019 05:45 مساءً - أثار الداعية الكويتي عبدالرحمن النصار، اليوم الجمعة، الجدل بسؤاله متابعيه عن امكانية “عتق رقبة”.

وكتب عبدالرحمن النصار في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلا: “سؤال لمن لديه علم .. يوجد لي قريب عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، ولا يستطيع الصيام .. فهل نجد له إعتاق رقبة ؟”.

وقد تفاوتت ردود متابعيه بين من نصحه بالسعي الى الافراج عن معتقل من سجون النظام السوري وذلك عبر دفع مبلغ مالي لاحد الظباط وبين تأكيد اخرين انه لا يمكن عتق رقية في الزمن الحالي وان الكلام عن وجود عبودية في بعض الدول الافريقية قد لا يكون دقيقا.