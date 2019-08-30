محكمة مومباي تُمدد الحماية للممثل أديتيا بانشولي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

مددت محكمة في مومباي يوم الأربعاء 28 أغسطس، وحتى 9 سبتمبر الحماية المؤقتة الممنوحة لممثل بوليوود أديتيا بانشولي فيما يتعلق بـ بقضية اغتصاب رفعتها ضده ممثلة.

قدم بانشولي طلبًا بكفالة استباقية الى المحكمة بعد أن بدأت الشرطة في تحرير وجمع أدلة، ورفعها تقريرًا عن المعلومات الأولى ضده في 28 يونيو، وبهذا التمديد منحته المحكمة حماية مؤقتة من الاعتقال.

كانت الشرطة ، قد تلقت بلاغا ضد بانشولي البالغ من العمر 54 عامًا بموجب المواد 376 (الاغتصاب) ، 328 (التسبب في الأذى عن طريق السم) ، 384 (الابتزاز) ، 342 (الحبس غير المشروع) ، 323 (التسبب في إصابات طوعية) و 506 (الجنائية التخويف) من قانون العقوبات الهندي.

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زعمت الممثلة في بلاغها أنها بين عامي 2004 و 2006 ، عندما بدأت حياتها المهنية في صناعة السينما ، تعرضت لاعتداءات بانشولي عليها، منها مرة بالاعتداء الجنسي عليها بعد أن شربت شرابها، ثم قام بابتزازها فيما بعد.

وكشفت الممثلة التي لا يزال اسمها مجهولا بالتحقيقات أن أديتيا أساء معاملتها عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها وأنها ذهبت إلى الشرطة عندما تعرضت للإيذاء.

في سياق اخر، كان آخر دور رئيسي لعبه أديتيا بانشولي في سينما بوليوود مع المخرج سانجاي ليلا بهنسالي في فيلمه الأسطوري التاريخي “باجيرو ماستاني” في عام 2015.