سارة علي خان مذهلة على أحدث غلاف لـ فيمينا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تصدرت الممثلة سارة علي خان غلاف العدد الجديد لشهر سبتمبر من مجلة Femina بإطلالة مذهلة، بثوب مزيج من الأبيض والأخضر، حيث تملك سارة القدرة على جعل أي شخص ينجذب لها على الفور، بسبب شخصيتها وجمالها وسحرها.

عززت الفنانة الصاعدة مكانتها في بوليوود دون عناء كما لم يستطع أحد فعل ما فعلته، ابنة سيف علي خان وزوجته السابقة أمريتا سينغ.

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سرقت خان الواجهة من جميع زملائها المبتدئين في العام الماضي، حيث اقتحمت بوليوود بشكل كبير من خلال عملين احرزا نجاحا كبيرا في شباك التذاكر في العودة إلى الوراء ، عززت سارة علي خان، ويُضاف الى نجاحها المهني، قصة حبها المشتعلة مع الممثل مع كارتيك آريان.

مع وجود العديد من الأفلام، أثبتت سارة بالفعل امتلاكها لكل ما يلزم للبقاء في دائرة الضوء، من المتوقع ظهور الممثلة على الشاشات مرة أخرى من خلال الدراما والرومانسية القادمة “آج كال” وبطولة الممثلة كارتيك آريان، الفيلم من إخراج امتياز علي ، ومن المقرر أن يصدر في يوم عيد الحب في العام المقبل.

على الرغم من روتينها المشغول بسبب التزامات عملها ، كانت سارة تتصدر العناوين الرئيسية لعلاقتها بكارتيك آريان. وهي تصوّر حاليًا فيلم ” Coolie No 1 ” للمخرج ديفيد داوان David Dhawan، بطولة فارون داوان.