نجلاء بدر تدافع عن محمد رمضان بعد الانتقادات التي تعرض لعا

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
دافعت الفنانة المصرية نجلاء بدر، على الانتقادات التي تعرض لها الفنان محمد رمضان، بسبب حفله الأخير بمدينة العلمين بالساحل الشمالي
نجلاء بدر قالت خلال لقائها في برنامج “أسررا النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر “نجوم إف إم”: “محمد رمضان نجح وله قاعدة جماهيرية كبيرو له، وصل لها بسياسته هو، ورغم انه مختلف عن الدارج في مصر إلا أنه موجود بالخارج وكل واحد حر في طريقة تقديم نفسه للجمهور”.
وأضافت: “لا أستطيع التقليل من نجومية محمد رمضان، لأن له جمهور كبير جدًا وهو شخصية مجتهدة، ولا يوجد فنان يقدم ما يقدمه هو حتى مستوى الغناء، وكونه يختلف عن العرف فليس معناه أنه ليس فنان
وتابعت، محمد رمضان يعمل على نفسه جيدًا بدليل أنه لم يكن يغني ولكن أصبح له حفلات غنائية رغم انه مؤدي ولا نستطيع تصنيفه كمطرب.
يذكر أن الفنان محمد رمضان، تعرض العديد من الانتقادات خلال الأيام الماضية بسبب حفله الأخير والملابس التي ظهر بها فيه، وكذلك حالة الجدل التي شهدتها حفله بسبب التدافع ووقوع إصابات عديدة.
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