نجاة نجم منتخب مصر من حادث سير مروع

متابعة بتجــــــــــــرد: تعرض نجم منتخب مصر السابق عمرو زكي لـ”حادث سير مروع”، صباح اليوم، على طريق الساحل الشمالي المصري، وتهشمت سيارته بالكامل، قبل نقله مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونشر نجم الزمالك السابق سعيد لطفي، صورة للاعب عمرو زكي وهو جالس على الأرض والدماء تغطي وجهه، فيما يحاول مجموعة من المارة مساعدته، قبل نقله إلى مستشفى العلمين بالساحل الشمالي المصري لعمل الفحوصات الأولية.

وأصرت عائلة لاعب الزمالك السابق والمعروف باسم “البلدوزر”، على نقله إلى القاهرة، وعاد برفقة لاعب منتخب مصر السابق محمد زيدان، ويتلقى العلاج الآن بأحد مستشفيات العاصمة المصرية.

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وسارع عدد كبير من نجوم الكرة المصرية لزيارة زميلهم في صفوف “الفراعنة” منهم محمد ناجي “جدو” لاعب الجونة، واللاعب أحمد جعفر، ونشرا صورا لهما مع “زكي” على الفراش وقد وضع ذراعه في الضمادات.

ويعد عمرو زكي واحد من أفضل مهاجمي كرة القدم المصرية، ولقب بالبلدوزر بعد أداءه الرائع مع الفراعنة في بطولتي كأس الأمم الأفريقية في نسختي 2006 و2008، وبطولتي كأس مصر مع إنبي والزمالك موسمي 2005 و2008.