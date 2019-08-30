صورة.. مكسيم خليل يفتتح مطارا بمنزله!

متابعة بتجــــــــــرد: شارك الفنان مكسيم خليل جمهوره، عبر ذاكرة حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستقرام”، بصورة من داخل منزله لعدد من ألعاب طفله تشمل “الطائرات والسيارات”.

وسخر “مكسيم” مما يقوم به الطفل وعلق على الصورة وقال: “افتتاح أول مطار بالبيت وتسيير الرحلة الأولى باتجاه المطبخ ذهابا فقط والعودة مشي”، وتفاعل معه الكثيرون من جمهوره ومحبيه الذين علقوا على الصورة بالضحك.

يشار إلى أن مكسيم خليل، خاض الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “صانع الأحلام” والذي شارك في بطولته بجانب أروى جودة، جيسي عبدو، طوني عيسى، جهاد سعد، شادي مقرش، إيلي ميتري، رنا ريشة، وساندي فرح، وهو من تأليف بشار عباس، ومن إخراج محمد عبد العزيز.

وكان آخر أعمال “مكسيم” الدرامية قبل صانع الأحلام، مسلسل “أهل الغرام”، الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: جمال سليمان، وسلافة معمار، وبسام كوسا.