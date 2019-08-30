شكرا لقرائتكم خبر عن "المتفائل" يستقبل جمهوره لمدة أسبوعين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مد العرض المسرحى"المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح لـ 15 ليلة عرض ابتداء من غد السبت، وذلك نظرا للاقبال الجماهيري الكبير الذى يشهده العرض منذ افتتاحه نهاية يونيو الماضي، ليستمر العرض يوميا عدا الأربعاء فى تمام التاسعة مساء على خشبة المسرح القومى بالعتبة.

يذكر أن العرض تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول الى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

Advertisements

عرض "المتفائل " بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام .