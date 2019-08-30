شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد كاميرون دياز.. شاهد كيف اختلفت ملامحها من الطفولة إلى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الـ 30 من أغسطس مع عيد ميلاد النجمة كاميرون دياز الـ 47، حيث تمكنت خلال السنوات الأخيرة من فرض اسمها كواحدة من أبرز نجمات هوليود بفضل جمالها، واختيارها لأدوارها بعناية لتتوج بالعديد من الجوائز خلال مسيرتها الفنية الهائية.

النجمة الشهيرة التي وصلت جوائزها المتنوعة إلى نحو 18 جائزة مختلفة بعدما شاركت فى مختلف الأدوار والأعمال ما بين كوميدي ورومانسي وتراجيدي استطاعت ان تفتن الكثيرين من المعجبين حول العالم إلا أن غالبية هؤلاء لم يشاهدوا طفولة النجمة الشهيرة التي نسلط الضوء عليها منذ الطفولة وحتي الآن مروراً بمرحلة المراهقة من خلال عدة صور في هذا الفيديو بمناسبة عيد ميلادها.

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