شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أحلام تحيى حفلا غنائيا فى "موسم الطائف" بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة الإماراتية أحلام، مساء اليوم الجمعة، حفلا غنائيا ضمن ضمن فعاليات موسم الطائف بالمملكة العربية السعودية على مسرح "عكاظ"، وذلك على هامش الحفلات التى يحيها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول فى موسم الصيف.

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وتقدم أحلام لجمهورها باقة متميزة من أغنياتها التى حققت نجاح فى مشوارها الغنائى منها، "من أكون" ، "اغلا إنسان" ،"فضها سيره" ،"تدرى ليش" ،"وش ذكرك" ،"تغير الوقت" ،"أحتاجك انا" ،"شايف نفسه" ،"قول عني" ،"احبك موت "،"بغيظك" ،"مثير"،"اكثر من اول" ،"ليه متضايق" ،"طلقه" ،"ومستغرب"،"راس قمه" ،"ما يصح الا الصحيح" و"تناضر الساعه".