شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يحقق 91 مليونا و230 ألف جنيه فى 36 ليلة عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادت فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز إلى 91 مليوناً و230 ألف جنيه بعد 36 يوما فى دور العرض، وذلك بعد أن حقق يوم أمس الخميس 727 ألف جنيه فى شباك تذاكر موسم عيد الأضحى، ليستمر الفيلم فى زيادة رقمه القياسى كأعلى فيلم تحقيقاً للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية.

Advertisements

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وأنضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.