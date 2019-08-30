شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نادى الفيلم التسجيلى بأتيليه الإسكندرية يواصل عروضه ويقدم "إخوان النازى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض نادي سينما الفيلم التسجيلي بأتيليه الإسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما فيلمي "إخوان النازى" و " kaniama show ".

فيلم "إخوان النازى" للمخرجة جيهان يحيي يكشف عددًا كبيرًامن الوثائق والمادة الفيلمية، التي لم يسبق نشرها أو عرضها من قبل، عن علاقة جماعه الإخوان الإرهابية، وعلاقة مؤسسها "حسن البنا"، بالجيش وجهاز الاستخبارات الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية.

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أما فيلم كانياما Kaniama Show للكونغو ويدور احداثه حول هجاء للتلفزيون الحكومي في بلد أفريقي، حيث تنتشر دعاية القوة الناعمة بين المقابلات التكيملية والفواصل الموسيقية، وعقب عرض الفيلمين أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائى سامي حلمي لمناقشتهما مع الجمهور .

يذكر أن نادي سينما الفيلم التسجيلي يقيمه المركز القومي للسينما الأربعاء الأخير من كل شهر والدعوة عامة للجمهور.