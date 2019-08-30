شكرا لقرائتكم خبر عن فى 6 أيام.. فيلم Overcomer 11 يحقق 11 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Overcomer إيرادات وصلت إلى 11 مليون دولار أمريكى خلال 6 أيام فقط، وذلك منذ طرحه يوم 23 أغسطس الجارى، الفيلم من إخراج اليكس كيندريك الذى شارك في الإنتاج بمشاركة ستيفن كيندريك، العمل من بطولة اليكس كيندريك، شاري ريجبي، ارين رايت طومسون، بريسيلا سي شيرر، كاميرون ارنيت، بن ديفيز، جاك ستيرنر، كيندريك كروس، هولي موريس، دنيس ارمسترونج، إليزابيث بيكا.

ويدور فيلم Overcomer حول تغير الحياة بين ليلة وضحاها للمدرب جون هاريسون عندما يخسر فريقه لكرة السلة، حتى يغلق مشروعه الخاص وهو أكبر مصنع للتصنيع وتغادر مئات العائلات من بلدتها، ويتساءل جون كيف سيواجه هو وعائلته المستقبل الغامض، وبعد موافقته على تدريب لاعبي التنس، التقى جون وزوجته، آمي، بالرياضي الطموح الذي دفعهما للقيام برحلة استكشافية.