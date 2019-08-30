شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رامى صبرى يتألق بإحدى سهرات الساحل الشمالي احتفالا بإطلاق "فارق معاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم رامي صبري حفلا غنائيا ضخما مساء أمس الخميس بالساحل الشمالى بحضور جماهيرى كبير ممن حرصوا علي مشاركته الاحتفال بإطلاق ألبومه الجديد "فارق معاك"، كما أجرى رامى خلال الحفل استفتاء للجمهور على أيا من أغانى ألبومه الجديد يريدون سماعها؟.

من جانبه حرص رامي علي تقديم العديد من أغانى ألبومه "فارق معاك " منها "أنا بعترفلك" ،"أنا بابا" و"بتاع بنات" و "فارق معاك" "حاول تنساني" ،"حكاية حبنا " و"صعبان عليا"، وغيرها ممن أشعلت المزيد من وصلات الغناء والرقص المتتالية.

وقدم رامى أيضا خلال الحفل عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "تعالي" ، "عجبتني" ،"مش أنا " ، "اسيبك يومين" ،الراجل" ،"كلمة" ، "مبروك علينا " ، "ألف مشاء الله " مهما ببعد" ،"فاكر" ، "وعد مني" و " جوايا هتعيش"، وغيرها ممن تفاعل معها الجمهور طوال الحفل.

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وكان من ضمن الحضور شيرى زوجة رامي صبري ونجلاهما "عمر وعلي"، وعدد من الأصدقاء المقربين منهم المنتج محمد حامد وغيرهم، وحرصت ريم شقيقة رامي صبري علي إهدائه باقة من الزهور علي شكل حرف R احتفالا بإطلاق ألبومه الجديد.