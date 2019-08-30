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مصطفى شعبان ضيف شرف المهرجان القومى للمسرح ويشارك فى تسليم الجوائز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم مصطفي شعبان اليوم في حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 12 كضيف شرف ويصعد علي المسرح من أجل المشاركة في توزيع الجوائز الخاصة بالمسابقة الثانية، وهي المسابقة التي تضم المسرحيات التي تنتجها المؤسسات والأفراد كنشاط فني مثل عروض الجامعات والمعاهد العليا وعروض وزارة الشباب والفرق المستقلة .

وتبلغ جوائز تلك المسابقة ( 13 ) جائزة بالإضافة لأحقية اللجنة في منح ما بين 3 إلي 5 جوائز للتميز في عناصر العمل المسرحي مثل الغناء المسرحي او الماكياج أو الدعاية أو المؤثرات البصرية وغيرها من العناصر .

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يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشر قد انطلق يوم 17 أغسطس ويختتم اليوم دورته بتوزيع جوائز تصل الي أكثر من 40 جائزة تشمل كل عناصر العمل المسرحي بالإضافة لجوائز أخري في التأليف المسرحي باسم الكاتب لينين الرملي وجائزتين في النقد المسرحي باسم الدكتور فوزي فهمي ويخرج حفل الختام اليوم النجم أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان

 

 

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