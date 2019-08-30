مجدي فكري لـ"الخليج 365": لا أبحث عن التواجد فقط.. واشتغلت مع عمالقة الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

قال الفنان مجدي فكري، إن سبب قلة مشاركاته الفنية خلال السنوات الأخيرة، يرجع إلى حرصه على الاختيار بتأني من بين الأدوار المعروضة عليه، لتضيف لتاريخه الفني، مؤكدًا أنه لا يبحث عن مجرد التواجد.

وأضاف فكري، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أخر تجربة خاضها في الدراما التليفزيونية كان مسلسل "لمس أكتاف" الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، موضحًا "عشان أجهز لعمل تليفزيوني بعد (لمس أكتاف) فأنا في حاجة لعام كامل، لأني مش بحب أشارك فى مسلسلات ورا بعض".

وعن التعاون الذي جمعه مع الفنان ياسر جلال قال: "شرف كبير ليا العمل مع نجم كبير فى حجم ياسر جلال، وأتمنى تكرار التعاون معه لأنه من الفنانين الكبار الذين أحترمهم ومريحين في عملهم، وسعدت كثيرًا بهذا المشروع الفني الضخم".

وبسؤاله هل تعرض للظلم في مشواره الفني، أجاب "لم أُظلم على مدار مشواري الفني.. بالعكس أنا أكتر واحد محظوظ وخاصة في السينما المصرية، عشان شاركت في أكبر أفلام فيها، واشتغلت مع عمالقة بالفن منهم النجم الكبير الراحل أحمد زكي في (هيستريا)، وأفلام أخرى منها (يا دنيا يا غرامي) و(خلطة فوزية) و(كف القمر)".