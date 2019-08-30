بعد حادث عمرو زكي.. إيساف يوجه نصيحة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نصح الفنان إيساف متابعيه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم القيادة بسرعة أثناء السفر، وذلك بعد تعرض لاعب المنتخب و"الزمالك" السابق عمرو زكي لحادث سير كبير في طريق الساحل الشمالي، صباح اليوم الجمعة 30 أغسطس.

وكتب إيساف "ونبي يا جماعة بالله عليكم متجروش بالعربيات وانتم مسافرية عامة وخاصة في طريق العلمين، ده طريق ملبوس، وملعون صاب مننا حبايب كتير وخد مننا حبايب كتير، ربنا يلطف بينا جميعًا ويكفينا شر المداري".

كان عمرو زكي، تعرض لحادث سيارة صباح اليوم الجمعة على طريق الساحل الشمالي، تسبب في تهشم السيارة وإصابته بجروح بالغة، ما استدعى نقله إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات اللازمة.