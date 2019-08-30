إيرادات الخميس.. "Angel has fallen" في الصدارة و"Midsommar" بالمركز التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الخميس 29 أغسطس، إيراد قُدر بـ338 ألفًا و532 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" محققًا 305 آلاف و92 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "47 meters down" وحقق 242 ألفًا و496 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "once upon a time in Hollywood" بطولة Leonardo Di Caprio، بعد تحقيقه 158 ألفًا و956 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "The Lion King"وبلغ إيراده أمس 81 ألفًا و446 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Dora and the lost city of gold" بطولة Isabela Moner، وحقق 65 ألفًا و908 جنيهات، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Ready or Not" بطولة Samara Weaving، وبلغ إيراده أمس 38 ألفًا و712 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "the kitchen" محققًا 38 ألفًا و323 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "midsommar" وحقق 22 ألفًا و183 جنيهًا، وفي المركز العاشر يأتي فيلم "The art of racing in the rain" بعد تحقيقه 21 ألفًا و396 جنيهًا.