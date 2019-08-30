بالصور| "MBC" تحتفل بـ"عروس بيروت" بحضور ظافر العابدين وكارمن بصيبص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في حفل أقيم في العاصمة اللبنانية "بيروت"، أعلنت MBC4 عن إطلاق المسلسل الدرامي العربي الطويل "عروس بيروت"، في الأول من سبتمبر، بمشاركة كوكبة من الممثلين العرب، وبمقدمة غنائيّة بصوت المطرب الفلسطيني محمد عساف وهو من إنتاج O3 Media التابعة لـ .MBC Studios

تخلل الحفل كلمة لمدير عام القنوات في مجموعة MBC علي جابر، أثنى فيها على العمل، موضحاً أن "عروس بيروت" يفتح الطريق أمام نمط مختلف من الإنتاجات الدرامية العربية ألا وهي المسلسلات الطويلة ممتدة الحلقات، واعتبر أن المسلسل، أول خطوة من نوعها، نحو الارتقاء بالدراما التي تتولى MBC إنتاجها للمرحلة المُقبلة.

وأكد أن مستقبل التليفزيون يرتكز على الدراما التي تقدم محتوى متقنًا، مضيفًا "لذا نحن كمجموعة إعلامية ومنصّة شاهد وMBC Studios، نضع في حساباتنا الاستثمار في إنتاجات عربية قوية، قادرة على استقطاب شريحة أوسع من الجمهور العربي".

وتابع جابر "هذا النمط من المسلسلات يلقى إقبالا جماهيريا واسعا في عدد كبير من البلدان، وأبرزها بلدان أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة وأوروبا. لقد عرف المشاهد العربي هذا النوع من الدراما منذ تسعينيات القرن الماضي بصيغ مدبلجة إلى العربية، أما اليوم فإن MBC تدخل عالم إنتاج ما يعرف بال soap Opera وتحوله من محتوى مستورد يحمل قيم المجتمعات المصدرة إلى إنتاج عربي محلي ضخم عالي الجودة بمواصفات ترقى إلى العالمية سواء بالشكل والقالب الفني أو من حيث المضمون، ناهيك عن كونه يحمل قيمنا وأفكارنا وثقافتنا قلباً وقالباً".

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من جانبه أعرب ظافر العابدين عن سعادته بقرب إطلاق العمل على الشاشة، وأعرب عن ثقته بأن الجمهور سيتفاعل مع الحكاية ومع قصة الحب الجميلة بين فارس وثريا، مشيراً "بدأنا كممثلين وسرعان ما صرنا عائلة، نشتاق إلى بعضنا ونتواصل مع بعضنا"، لافتًا إلى أنه اتخذ القرار بالغياب عن المنافسة الرمضانية التي تواجد فيها 7 سنوات متتالية، من أجل مشروع درامي آمن به، هو "عروس بيروت"، وينتظر اليوم بكثير من اللهفة رد فعل المشاهد.

من جهتها، أشارت كارمن بصيبص إلى أن بدايتها في التمثيل كانت من خلال شاشة MBC4، وحقق العمل الذي شاركت فيه يومها نجاحاً ملموساً، معتبرة أن المسؤولية اليوم باتت أكبر، لأن حجم العمل والشخصية التي تقدمها أكبر. وتوجهت بالشكر إلى MBC، وقالت "إذا ما حقق (عروس بيروت) النجاح الذي نتوقعه جميعاً، فسيكون ذلك بفضل كل ممثل شارك فيه، كل ممثل أعطى من قلبه وطاقم الإنتاج والتنفيذ، وأتمنى أن يلاحظ الجمهور الجهود الكبيرة التي بذلناها من أجل إنجاح العمل".

أما تقلا شمعون فقد لفتت إلى أنها تنتظر بفارغ الصبر ردود أفعال المشاهدين تجاه الشخصية التي تقدمها، مضيفة "أقدم شخصية ليست سهلة أبداً". واعتبرت أن الممثل لا يمكن أن يصل إلى قمة الإبداع، ما لم تتوافر عناصر الإنتاج المطلوبة، وحيّت فريق العمل المنسجم مع بعضه البعض، ومثنية على الروح العائلية التي كانت سائدة بينهم، والتي كانت تبحث عن الفن المطلق.

الجدير بالذكر أن مقدم برنامج "Trending" صبحي عطري، تولى تقديم الحفل الذي تخلله عرض لمقتطفات من العمل.