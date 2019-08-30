مدحت العدل مشيدًا بعرض "سينما مصر": "مواهب مصر التي لا تنضب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أشاد المؤلف والسيناريست الكبير مدحت العدل، بالعرض المسرحي "سينما مصر" الذي شارك أمس الخميس ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح.

وكتب العدل، الذي حرص على حضور العرض عبر حسابه على "تويتر": "اذهبوا واستمتعوا كما فعلت مع العرض الرائع (سينما مصر) في مركز الإبداع الدائم، ومكتشف معظم مواهب الألفية الجديدة الكبير خالد جلال. عرض في وقته تماماً حيث نحتاج قوة مصر الناعمة أن تعود فهي ذاكرة الأمة.. مواهب مصر التي لا تنضب.. شكرًا خالد جلال وفريقه".

"سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبدالمحسن وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا فهمي، وبطولة: غادة طلعت، إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ورباب القعيد ومايا ماهر وريهام الشنواني وشيماء عباس ومحمد عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزي ومروة عيد وباهر النويهي ونورهان المرحومي ونيهال فهمي وحسن عبدالله وريهام محيي وزياد زعتر ومحمد عربي وأمل إميل.

كما يشارك في العرض: محمد ماضي وبسنت صيام ورامي عبدالمقصود وإيمان الشريف وأميرة أبو زيد وأميرة رضا وأحمد الحسيني ومريم الجندي وآلاء علي ومنار الشاذلي وحبيبة حاتم وفاروق قاسم وأحمد سعد والي ورنا خطاب وفرح عناني وخليفة سمير ومها حمدي ويسرا كرم ودينا السيد ومحمد عبد الظاهر، أمير الحسيني، ومجموعة كبيرة من المواهب الواعدة.

