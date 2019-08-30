تراند اليوم : رد فعل عنيف لفنانة شهيرة على مصري تحرش بها

تلقت الفنانة التونسية درة عرض زواج من متابع متزوج، عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عن رغبته في الزواج منها على زوجته الأولى.المتابع كتب: "نفسي اخدك يا درة .. درة على مراتي"، وهو ما أثار استياء الفنانة التونسية بشدة وردت بتعليق حاد، ناصحة المتابع بتعلم اللغة العربية.درة ردت على المتابع بقولها: "اللي على مراتك دي اسمها ضرّة مش درة .. أنت محتاج تتعلم اللغة العربية قبل ما تقلش كويس الأول".وكانت الفنانة التونسية درة قد عبرت من قبل عن انزعاجها الشديد من السؤال المتكرر لها عن أسباب عدم زواجها حتى الآن.الفنانة التونسية قالت إنه لا يحق لأحد أن يتدخل بحياة الآخرين، لافتة إلى أن من لم تتزوج، ربما يكون هذا اختيارها الشخصي أو قدرها.درة أضافت، خلال استضافتها في برنامج "حلوة رمضان": "نجاح المرأة لا يتلخص في الزواج فقط، وأن من تختار الزواج والإنجاب فهذه حياتها الخاصة وعلينا ألا نتدخل في اختيارات المرأة".

واختتمت الفنانة التونسية كلامها بمقولة طريفة من أحد أعمالها، بقولها: "خديها مني حكمة يا غالية مينفعكيش غير قرشك وصحتك، ولا رجالة بتنفع ولا أهل بتشفع".