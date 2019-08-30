تراند اليوم : "شيرين" تحتضن صديقها وزوجها في صورة مثيرة بحمام السباحة...

في أحدث ظهور لها، تداول رواد مواقع التواصل صورًا جديدة جمعت الفنانة شيرين عبد الوهاب بزوجها الفنان حسام حبيب.

ظهرت شيرين في إحدى الصور داخل حمام سباحة رفقة زوجها وأحد أصدقائها، وقد احتضنتهما سويًا.

كانت قد انتشرت خلال الشهور الماضية أنباء عن سفر الفنانة شيرين عبد الوهاب رفقة زوجها الفنان حسام حبيب إلى الخارج، بسبب حملها، لكنهما لم يردا على هذه الأنباء، واكتفيا بنشر عدة صور جمعتهما سويًا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول أنباء عن حمل شيرين عبد الوهاب، فمنذ زواجها بحسام في أبريل 2018 نفت الأمر أكثر من مرة، سواء من خلال شقيقها مدير أعمالها أو بنفسها عبر حفلاتها الغنائية.



