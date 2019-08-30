تراند اليوم : راغب علامة يعلق على خلافه مع أحلام

ينشغل الفنان اللبناني راغب علامة بتصوير حلقات برنامج "ذا فويس"، حيث يشارك كعضو في لجنة التحكيم إلى جانب الفنانتين أحلام وسميرة سعيد والفنان محمد حماقي، كما ينهمك بتسجيل أغنيات ألبومه الجديد، عن ذلك وغيره من الأخبار حدثنا في هذا الحوار الذي خص به "العربية.نت".
وقال الفنان راغب علامة إنه وافق على المشاركة في برنامج "ذا فويس" لأنه برنامج جيد وهو مقتنع بهذه المشاركة.
وأردف أنه لا يوافق من يقولون إن السجالات بينه وبين الفنانة أحلام تزيد من نسبة مشاهدة البرنامج، معتبرا أن هذا "الكلام غير دقيق وغير مقبول أبداً، وأنه من غير الممكن أن تكون هذه السجالات سبباً في نجاح البرنامج وكأنهم يحاولون بهذا الكلام إلغاء تاريخنا الفني"، ووصف علامة علاقته بالفنانة أحلام بـ"الممتازة".