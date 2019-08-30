غدًا.. دينا الوديدي تحيي حفلًا غنائيًا بالقلعة

تستعد المطربة دينا الوديدي، غدًا السبت، لإحياء حفل غنائي ضخم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء، وذلك على خشبة مسرح محكي القلعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

من المقرر أن تقدم دينا خلال الحفل مزيجًا مختلفًا من الغناء يجمع بين الفنون التقليدية، مثل السيرة الهلالية، والغناء

الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة التي اشتهرت بتقديمها.يشار إلى أن الليلة قبل الأخيرة من مهرجان القلعة تتضمن أيضًا حفل للفنان محمد حسن وفرقته، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتتبعها حفل حفل للفنانة مني بوركهارد وفرقتها، في تمام الساعة التاسعة مساءً.يذكر أن فعاليات الدورة الـ28 من "مهرجان القلعة الدولي" انطلقت يوم 18 أغسطس الماضي، وتستمر حتي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويتضمن برنامج المهرجان العديد من الحفلات لكبار النجوم ، منهم محمد الحلو، علي الحجار، محمد محسن، الموسيقار عمر خيرت، هاني شاكر، أحمد جمال، وغيرهم، إضافة إلى عدد من الفرق المصرية، إلى جانب فرق من دول الجزائر ، الهند ، الصين ، فنزويلا.