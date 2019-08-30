راغب علامة يصف منتقديه بعبارات غير لائقة وهذا ما حصل

تعرّض الفنان راغب علامة لهجوم حاد، بعد نشره صورة انتقد فيها كيف أن لبنان المسمى سويسرا الشرق لديه وزارة من 30 وزيراً، بينما في سويسرا الغرب 8 وزراء فقط.

المنتقدون رأوا أن راغب ينتقد السياسيين ويسارع في اي مناسبة الى التقاط الصور معهم، كما أنه تربطه باغلبهم علاقات صداقة، وأحيا حفلات زفاف معظمهم، الأمر الذي استفز راغب فكتبت تغريدة غاضبة جاء فيها:

" لما بتهاجم حرامي بيقوموا عليك الحراميي.. ولما بتهاجم الدولة لأنها لا حلول عندها للنفايات وبيقوموا عليك النفايات البشرية، لأنهم فرحانين بروائحه.. بلوك للنفايات".

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وكان راغب سيتفرغ في المرحلة المقبلة لانطلاق برنامج "ذا فويس" في 21 أيلول المقبل.

راغب كان قد انتهى من تصوير حلقات تجارب الأداء مع زملائه في اللجنة أحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي، على أن يبدأ تصوير الحلقات المباشرة نهاية العام الجاري.

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