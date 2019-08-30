هند صبري من فينيسيا فخورة بانتمائي لأسرة السينما العالمية

احتفلت الممثلة التونسية هند صبري بانضمامها رسميا إلى لجنة تحكيم جائزة الفيلم الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ونشرت عدة صور مع أعضاء لجنة التحكيم على السجادة الحمراء لحفل افتتاح المهرجان الأعرق دوليا، مؤكدة فخرها لانتمائها لأسرة السينما العالمية.

هند شاركت جمهورها عبر موقع تويتر أربع صور لها من حفل افتتاح الدورة الـ76 من مهرجان فينيسيا السينمائى الذى أقيم على مسرح القصر فى مدينة البندقية بإيطاليا.

وعلقت على الصور بتغريدة قالت فيها: فخورة بانتمائي لأسرة السينما العالمية في لجنة تحكيم الأفلام الأولى في أعرق مهرجان في العالم، مهرجان فنيسيا السينمائي الدولي تحت رئاسة ألبرتو برابرا والمخرج الصربي امير كوستاريكا رئيس لجنة التحكيم.

هند احتفلت بنفس التعليق عبر حسابها بموقع إنستقرام مع نشر المزيد من الصور وتجاوبت معها صديقتها المقربة النجمة كندة علوش بتعليق مؤثر، قالت فيه أنها فخورة بما حققته هند وأضافت: انضمامك للجنة تحكيم مهرجان فينيسيا شرف لكل نجمات السينما في العالم العربي، واقتبست النجمتين منى زكي وجومانا مراد نفس كلمات كندة.

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يذكر أن إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي اختارت هند صبري لتصبح أول فنانة عربية لتنضم لعضوية لجنة تحكيم جائزتها الجديدة "أفضل عمل أول"، بينما تم اختيار فيلم "المرشح المثالي" للمخرجة السعودية هيفاء المنصور، ليكون الفيلم الوحيد من المنطقة العربية في المسابقة الرسمية بينما تشارك السينما التونسية واللبنانية والأردنية والسودانية في المسابقات الفرعية.

وتضمنت حيثيات ترشيحها تكريمها بجائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالإضافة لحصولها على عشرة جوائز كبيرة منها أفضل ممثلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي عن فيلمها زهرة حلب عام ٢٠١٧ وثلاثة جوائز كأفضل ممثلة من المهرجان القومي للسينما المصرية عن أدوارها في الجزيرة وأحلى الأوقات ومواطن ومخبر وحرامي.

كما حصلت هند صبري على جائزة أفضل ممثلة بأيام قرطاج السينمائية عن فيلمها صمت القصور، وأفضل ممثلة بمهرجان نامور الدولي للأفلام الناطقة بالفرنسية عن فيلمها عرايس الطين.

وفاز فيلمها صمت القصور الذي أخرجته المخرجة مفيدة تلاتلي بجائزة الكاميرا الذهبية من مهرجان كان السينمائي الدولي وشارك فيلمها مع المخرجة نفسها موسم الرجال في قسم نظرة ما بمهرجان كان بالإضافة لمشاركة فيلمها جنينة الأسماك مع المخرج يسري نصر الله في بانوراما مهرجان برلين السينمائي الدولي.