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نانسي عجرم مع ابنتها الوسطى إيلا في مصر

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farah.hassan 0 تبليغ

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 رافقت ايلا  الإبنة الوسطى للفنانة نانسي عجرم، والدتها إلى مصر، حيث شاركت في احتفالية لشركة تمثل نانسي الوجه الاعلاني لها.

وصعدت ايلا الى المسرح ووقفت إلى جانب والدتها، مؤكدة على ثقة عالية بالنفس وضحكت للكاميرا وهي تحتضن يد والدتها.

ويعرف عن إيلا بأنها تتمتع بشخصية مرحة ومشاغبة، من خلال ظهورها في الفيديوهات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما انها تمتلك صوتاً جميلا وتجيد الرقص.

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