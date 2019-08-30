تقرير.. "مجموعة الموت" تهدد وعد ميسي لجماهير برشلونة

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا التي احتضنتها الإمارة الفرنسية موناكو، عن وقوع برشلونة الإسباني في المجموعة السادسة رفقة بروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براج التشيكي.

وتعد هذه المجموعة هي الأصعب في دور المجموعات، نظرا لقوة الفريق المتنافسة بها، لتهدد وعد الأرجنتيني ليونيل ميسي للجماهير الكتالونية، بحصد اللقب الغائب عنهم منذ عام 2015.

وكان ميسي وعد جماهير برشلونة مجددا بالتتويج بلقب أبطال أوروبا، في بداية الموسم عند مواجهة أرسنال وديا في كأس خوان جامبر، الذي فاز به العملاق الكتالوني بنتيجة 2-1.

وجاء ذلك بعدما فشل ميسي في الوفاء بوعده خلال المرة الأولى، حيث أكد للجماهير الكتالونية أنه سيجلب لهم اللقب، لكنه فشل في ذلك وودع العملاق الكتالوني البطولة من الدور نصف النهائي، عقب الخسارة من ليفربول بنتيجة 3-4 في مجموع المباراتين.

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وتعد مواجهة برشلونة لإنتر ميلان، هي الأصعب للبارسا في المجموعة، حيث فشل العملاق الكتالوني، في تحقيق أي فوز على "النيراتزوري" في إيطاليا، خلال 4 مباريات سابقة، بواقع 3 تعادلات وخسارة وحيدة.

وبالنسبة لبروسيا دورتموند، فقد التقى الفريقان خلال مناسبتين فقط، حقق خلالها برشلونة الفوز في مرة وتعادل في مثلها، وذلك في كأس السوبر الأوروبي 1998، الذي توج به البارسا حينها بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

ويسعى البارسا لحصد لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ عام 2015، حين توج به على حساب يوفنتوس الإيطالي بالفوز في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

ويعد البارسا رابع أكثر الفرق تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا، برصيد 5 مرات متساويا مع بايرن ميونيخ الألماني، بعد الغريم التقليدي ريال مدريد (13) وميلان (7) وليفربول (6).

يذكر أن ميسي توج بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا عن النسخة الماضية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في أوروبا، وقرعة "تشامبيونزليج".