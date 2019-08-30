"ميادة الحناوي في دار الأوبرا السورية بعد غياب.. وتوجّه رسالةً لزياد برجي عبر "فوشيا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحيت الفنانة السورية القديرة ميادة الحناوي حفلها بمناسبة انعقاد معرض دمشق الدولي بدورته الـ"61" على دار الأوبرا السورية والذي أقامته وزارة الثقافة السورية والهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقى. لتعود من خلاله ميادة الحناوي إلى الغناء بدمشق بعد غياب. وغصّت دار الأوبرا بالجمهور والحضور من فنانين وحضور رسمي وشعبي كبير قدّمت خلاله الحناوي مجموعةً من أغنياتها التي أحبّها الجمهور. وبتصريح خاص ل"فوشيا" تحدّثت عن الحفل وأعربت عن سعادتها بما شاهدته من تفاعل كبير كما وجّهت رسالةً إلى الفنان زياد برجي عبر "فوشيا"... فماذا قالت..؟؟

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