شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لأول مرة أحمد حلمى يكشف عن كواليس فيلمه "خيال مآتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة يكشف النجم أحمد حلمى عن كواليس تحضيراته لفيلمه الجديد "خيال مآتة" الذى يعرض حالياً فى جميع دور العرض، وأكد حلمى أن شخصية "يكن" التى قدمها بالفيلم من أصعب الشخصيات التى قدمها لأنه رجل مسن، فهناك صعوبة كبيرة جداً فى تحضيراته وعمل الميكاج الخاص به.

وتحدث حلمي فى لقاء تليفزيونى، أنه يحب أن يخوض التجارب الجديدة ودائماً يكون هناك من الجديد مستخبي في صندوق حتى يظهر للجمهور"، وعن سر تغيير صوته فى شخصية الجد "يكن" قال: "الموضوع عبارة عن نفحات تأتي من الله، وأثناء التحضير للفيلم كنت أجري بعض التجارب للأصوات مع نفسي والتحدث بطريقة معينة من اجل الوصول لصوت مناسب للشخصية".

وتابع حلمى : ""وصلت لطبقات معينة من الصوت لشخصية "يكن" وكنت كلما أقترب من الطريقة الأفضل، أسعى لتحسينها حتى وصلت في النهاية إلى الصوت الذي شعرت أنه صادق والأنسب للشخصية من وجهة نظري".

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وأكد حلمى أن فيلم "خيال مآتة" تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة إليه، ودائماً يميل للتجارب الجديدة ودائما الجديد يكون مرعب بالنسبة لأنه لم يقاس عند الجمهور من قبل.

وأضاف حلمى أنه يشعر براحة تامة بينه وبين العمل مع النجمة منة شلبى خاصة وأنه ممثلة شاطرة وموهوبة وبها كاريزما خاصة، لافتاً إلى انه لا يتحدث هكذا لأنه أستاذ ولكن لأنه ممثل مثلها تماماً بل كـ زميل يرى زميلته مجتهدة جداً ويرتاج فى العمل معها.

تدور احداث الفيلم على طريقة الفلاش باك فى أول أحداثه حتى يظهر حلمي في سن كبير، ويبدأ في استعادة الذكريات القديمة، وكيف قابل حبيبته "باكينام"، والحيل التي كان يفعلها للفت انتباهها ثم الزواج منها يكتشف بعد فترة طويلة من العمر لماذا تركته بعدما اكتشفت خداعه لها بعد اهدائه لها عقد أم كلثوم المزيف الذى سرقه فى فترة الخمسينات.

فيلم "خيال مآته" من بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.