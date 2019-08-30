شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مسلسل Elite يتألقون على السجادة الحمراء فى افتتاح الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر نجوم مسلسل الدراما الشهير Elite على السجادة الحمراء فى افتتاحيه الموسم الثانى والجديد المقرر عرض أولى حلقاته يوم 6 سبتمبر المقبل عبر الشبكة التلفزيونية نتفليكس. وكشفت الشركة المنتجة منذ ايام عن التريلر الأخير للموسم الجديد عبر حساباتها الشخصية والتى سرعان ما نجحت فى حصد ملايين المشاهدات من مختلف انحاء العالم. Advertisements مسلسل " Elite " حائز على تقييم 7.5 عبر موقع imdb الشهير، وتدور أحداثه في سياق جريمة حول ثلاثة مراهقين من الطبقة العاملة في مدرسة خاصة في اسبانيا يصطدمون مع الطلاب الأثرياء ، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم جورجينا اموروس و جورج لوبيز و إيفا لوراش .

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